華碩(2357)法說會後，美系外資維持「買進」評等，目標價415元。法人預估華碩今年的營收谷底就是1Q，未來幾季的營收季增在3~11%之間。雖然零組件供應吃緊，但華碩預估2Q的NB/PC出貨仍能有5~10%的季增。第一季華碩商用及教育型PC出貨年增超過170%，高出法人預期。

華碩首季品牌合併營收1081.04億元，季減4.93%、年增68.8%；法人估今年4個季度，華碩營收都會在千億之上。

除了NB/PC外，華碩將在第2季底、第3季初推出第三代ROG手機，目標較前一代出貨成長3成。而華碩Zenfone 8系列5G旗艦手機在本周登場，搭載最新Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，搭載6400萬畫素與1200萬畫素超廣角雙鏡頭。可單手操控的旗艦機種Zenfone 8，共有8G/128G、8G/256G、12G/256G、16G/256G四種規格；Zenfone 8 Flip則是有8G/128G、8G/256G雙規格，獨特的180度翻轉三鏡頭設計，6400萬畫素廣角主鏡頭、超廣角鏡頭和望遠鏡頭，以多元視角顛覆想像，創造攝影無限可能。

針對缺料的問題，華碩表示，目前急需應對市場缺料問題，透過不同方式取得料件，因應方式包括：簽署長期協議，RD修改電路設計、Second source。

華碩對於永續經營的承諾包括：一、再生能源使用率台灣地區預計2030年之前達到100%、全球營運據點預計2035年之前達到100%。2025年之前降低碳排放30%、華碩產品能源效率要高於平均能源效率30%。

(時報資訊)