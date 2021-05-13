油價觸及兩年來新高，帶動能源股衝高，進一步帶動大盤，歐股周三收漲。另外強勁的歐企業績報告和經濟復甦跡象，抵銷了市場對美國物價上升的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.32點或0.30%，為437.93點。歐股在本周一創歷史新高，周二跌幅則為今年以來最多。周三能源股表現佳，荷蘭皇家殼牌、、英國的BP，以及巴黎上市的石油公司TechnipFMC皆上漲超過3.5%。

受到經濟快速反彈的跡象和對能源需求的樂觀預期，原油價格跳漲，也推進英國富時(FTSE)指數上漲0.8%。

周一數據顯示，英國三月經濟成長率為2.1%，優於預期。

歐洲主要股市對於尾盤時段公布的美國高通膨數據，並無太大反應；然華爾街主要指數卻因此而拉低收黑。

IG首席市場分析師Chris Beauchamp表示，美元走強，拉低了歐元和英鎊，已經為歐陸主要股市的上漲預留空間；另外的跡象也顯示，歐股也許是許多投資人下一個去處。

隨著大宗商品價格持續上漲，礦業股明顯上漲，嘉能可( Glencore)、英美資源(Anglo American)、力拓集團(Rio Tinto)皆上漲約1%。

據Refinitiv IBES最新數據，歐企第一季獲利預計將飆升90.2%，高於上周的83.1%預期。

德國商業銀行(Commerzbank)大漲8.6%；該行第一季獲利超出預期，並上調營收展望。

法國影音遊戲開發商育碧(Ubisoft)跌11.1%；育碧警告今年營業利益將下滑。

阿姆斯特丹上市的技術投資公司Prosus上漲2.1%；該公司宣布計畫收購母公司45.4%股份。

(時報資訊)