家家有本難唸的經，尤其算帳的部分，一直是許多家庭的爭執點。日前Dcard就有人妻貼文抱怨，稱自己婚後和老公姐姐一起住在公公買的房子，被大姑要求日後要平攤水電費，讓她覺得自己根本是外人，而且本身和老公因為工作關係早出晚歸，下班後大多都在房間玩手機電腦，三人一起分實在太不公平，認為婆家有夠愛計較，但此文一出，網友卻大聲抨擊。

有人妻貼文抱怨，稱老公姐姐要求婚後同住得均分水電費，直言婆家根本把她當外人。（示意圖／Shutterstock）

根據Dcard該則貼文，原PO表示自己婚後跟老公、老公姊姊同住在公公買的房子裡，但大姑近日卻請婆婆轉達，希望水電費、瓦斯費能三人均分，這個要求讓原PO頗有微詞，認為房子登記在老公和大姑名下，房貸已由他們姊弟平均負擔，但其他雜支費用，自己跟老公都比較晚下班，不像大姑是朝九晚五的工作，而且回到家後，夫妻倆都窩在房內玩手機、玩電腦，使用量根本不大，這樣還要三人一起平分實在說不過去，因此斷然拒絕。

加上原PO也坦言，自己跟老公月薪不高，額外還有房貸、保險、學貸等支出要繳，另外又得存育兒基金，準備生小孩，所以當下聽到水電費、瓦斯費都要除以3時，直覺婆家把她當外人「計較這麼多」，於是上網發問這狀況時該怎麼處理，並強調自己真的沒有佔便宜的意思。

可此文經分享後，網友基於使用者付費的概念，還有簡單的數學除法邏輯，一片倒批評原PO，紛紛留言表示「你有用當然除以三啊⋯⋯為什麼你結婚要別人幫忙付」、「使用者付費 除三很合理吧」、「三個人本來就該除三，哪有你們要結婚生小孩就讓你們佔便宜的道理」、「滿合理的，姊姊為什麼要多幫妳負擔費用」、「理解你的困難，但畢竟是公婆買給『兒子』還有『女兒』的房子」，另外也有人突破盲點，認為這並非大姑想均分的問題，而是他們夫妻倆想養育後代，本就應該斟酌自己能力，懂得如何去開源節流，因此直言「三個人住除三蠻合理的啊，如果你們薪資不夠那等存多點錢再考慮生小孩，或是想辦法開源吧」。

(中時新聞網)