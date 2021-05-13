台灣疫情升溫，這兩天爆增23例本土個案，讓不少人重新重視防疫原則，但一名網友卻在PTT上列出4大原因，表示想快點得新冠肺炎，引起熱烈討論，不少網友砲轟表示康復之後仍會確診，且確診後最可怕的是後遺症會跟一輩子！

一名網友昨在PTT上發文喊「好想快點得新冠肺炎」，並列出四個原因，因為現在疫情還沒有爆發，早點確診就可以得到最好的醫療照顧，且他也花了500元買了防疫保險，此外，如果遲早都會確診，為何不現在得就好？最後更表示，他抵抗力很強，當兵新訓時，是少數沒有得流感的人。

接著，該網友更直言「早點得病，早點有抗體，也不用整天擔心會接觸確診者」，並好奇詢問，有沒有跟他相同想法的人呢？

奇葩想法引發網友熱議，不少人留言砲轟，「重點不是得病，是之後留下的後遺症很可怕，而且你的防疫險是，只要有政府發的居家隔離通知就可以領了」、「這種要求真的第一次聽到」、「想觸發莫非定律？」、「慘的會有後遺症跟著一輩子」、「康復之後還是會再確診，你是不是有什麼誤解？」、「唯恐天下不亂」、「不可取，有想過醫護人員的辛苦嗎？」

對此，原PO也在留言處回應說，能不得病的機率很低，除非完全不出門，也沒有社交活動，不跟別人接觸，否則就算戴好口罩也有可能防不住，被傳染確診，因此還不如早一點得病。

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(中時新聞網)