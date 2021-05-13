特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）大動作宣布，由於環保考量，特斯拉將停止使用比特幣進行交易，造成比特幣在24小時內重挫逾12%，其餘虛擬貨幣同樣受影響，全面跳水重摔。

據CNBC報導，比特幣在開採、消費時出現嚴重環保危機，因此特斯拉以挖礦可能導致化石燃料的過度使用的原因，決定停止車主使用比特幣購買特斯拉，降低影響環境的狀況。

儘管如此，馬斯克強調特斯拉並不會因此出售比特幣，馬斯克說：「等到出現更環保的開採方式時，再使用比特幣進行交易，同時會考慮使用其他更環保的虛擬貨幣。」

消息一出讓比特幣大跳水，24小時內重挫逾12%，一度跌到47000美元的低點，稍早重新站上5萬美元大關，暫報50,338.66美元。

比特幣重挫連帶多種虛擬貨幣受到衝擊，近期熱門的狗狗幣大跌17%，從近期最高0.7美元回落，暫報0.4美元，另外，以太幣下跌逾6%，瑞波幣也出現13.2%的跌幅。

事實上，特斯拉在第一季購買15億美元的比特幣，隨後賣出售約2.72億美元的資產，根據特斯拉最新財務報告，操作比特幣讓該公司獲得1.01億美元的的獲利，馬斯克強調不會放棄虛擬貨幣的投資。

(中時新聞網)