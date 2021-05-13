台灣社交距離APP。（圖／翻攝自APP）

新冠肺炎疫情延燒，本土病例持續爆發，不少網友激推下載一款名為「台灣社交距離」的APP，一旦在近距離接觸過確診患者，就會接收到通知，近日不少民眾都下載，也讓該APP竄升至熱門下載排行榜中第一名。高雄市政府前顧問陳子瑜昨(12日)則在臉書透露，該APP幕後的推手，就是一年前時任行政院副院長、現任高雄市長的陳其邁。

近日爆紅的「台灣社交距離 」APP，是由台灣人工智慧實驗室開發，為行政院及衛生福利部疾病管制署合作的防疫APP，當使用者接獲通知為確診者時，衛生單位將主動詢問其分享意願，並由使用者自主決定是否同意上傳手持裝置內的隨機ID。若是收到接觸示警通知（曾與確診者接觸距離2公尺內、接觸時間2分鐘以上），疾管署表示，則可主動聯繫當地衛生單位，或向1922防疫專線回報，後續將由公共衛生人員協助處理。

對於這款APP，現任台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜12日在臉書提到，這款APP並不是最近才推出的程式，而是早在一年前，就已經由行政院與民間單位聯手研發完成的，可說是不折不扣「超前部署」的產物，而幕後的推手就是陳其邁，且還無償提供給當時疫情更嚴重的其他國家使用，可說是科技界的「Taiwan can help」實例

。

不過，陳子瑜說，當時台灣疫情並不像現在嚴峻，輿論對於「台灣社交距離APP」抱持比較多關於隱私方面的擔憂，因此並未在第一時間廣為國人所知與所用。

至於該APP為免費下載使用，民眾可於App Store及Google Play搜尋後免費下載，開啟App後，按照指示啟動「接觸通知功能」設定即可；但若未啟動「接觸通知功能」，則該App無法正常執行。

(中時新聞網)