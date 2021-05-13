本土劇女星楚宣（本名曾嘉琳）出道20年，長相甜美、氣質出眾，拍過眾多膾炙人口的八點檔，精湛演出深受觀眾喜愛。近日她自爆剛出道時，遇過演藝圈「潛規則」，把她嚇壞了。

楚宣11日現身主演的民視《日蝕遊戲》媒體茶敘，聊到剛出道的時候，有位知名導演的老婆熱心的要介紹男生給她，起初本來以為要幫忙找男友，想不到一問才知道男方是40多歲的台中立委，而且已經有家室，楚宣聽完驚嚇不已，因為這個導演非常有名，沒想到太太竟然會做這種事，後來她完全不敢再跟對方聯絡。

不只如此，楚宣還遇過女演員說要介紹富二代，強調只要到台南跟一群富二代吃飯，就可以收到紅包，楚宣表明自己不賺這種紅包也不想吃這種飯，「我吃劇組的便當就好啦」，認為如果答應了，就會永遠被貼上標籤，大呼實在太恐怖！

事實上，女明星被潛規則的傳聞層出不窮，八點檔女星陳珮騏也曾透露遇過一名網友私訊開價「伴遊3天10萬」，意思就是要包養，讓她哭笑不得，忍不住開玩笑的嫌棄：「價錢太低了吧，沒禮貌不知道傳給誰」；除此之外，還有另一名網友以為自己正在跟陳珮騏交往，每天向她報備行程，就像女朋友一樣對待，陳珮騏看了超傻眼，直接封鎖處理。

(中時新聞網)