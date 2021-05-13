台股本周因台灣疫情升溫，加權指數重挫回測半年線支撐；但外資在金融股中卻連8個交易日買超中信金(2891)，持股比來到37.21%。

中信金旗下中國信託榮登今(2021年)年首季支付三冠王！為提供全客群完整支付服務，中信銀行經營策略以信用卡及簽帳金融卡並重，統計今年首季信用卡發卡量達26.9萬張、流通卡744萬張，簽帳金融卡與信用卡整體刷卡金額達新臺幣1,253億元，位居業界第一，再奪支付三冠王。中國信託銀行不僅在信用卡新發卡數及流通卡數持續成長，年輕客戶及計畫性消費客群青睞的簽帳金融卡亦有龐大消費動能，帶動中信銀行簽帳金融卡年度消費金額一路領先。

中國信託2016年推出LINE Pay簽帳金融卡後廣受歡迎，後續發行的My Way簽帳金融卡、英雄聯盟簽帳金融卡亦獲好評，帶動簽帳金融卡的流通卡數及刷卡金額大幅成長。以2020年底對比2016年底的簽帳金融卡相關數據，中信銀行簽帳金融卡流通卡數成長率57%，刷卡消費金額成長率達186%，顯示簽帳金融卡客群及其消費力道不斷增長，支付服務發展越加多元。

此外，中信銀行自客戶年輕階段提供簽帳金融卡服務，一路陪伴客戶養成良好消費觀念。中信銀行分析該行卡友資料指出，46%的簽帳金融卡客戶後續會申辦中信銀行信用卡、30%的簽帳金融卡客戶會同時體驗其他金融產品，顯見客戶透過多元支付工具，靈活管理自身消費，為了提供更全面的支付服務，中國信託透過數位創新，在中信Home Bank APP加入收支分析功能，方便客戶隨時掌握調整消費支出，更有效率的管理收支目標。

中信金日前董事會通過配發現金股利每股1.05元，中信金今年前4個月大賺243.38億元，年增52.8%、EPS達1.25元。

(時報資訊)