聯發科(2454)儘管獲利動能穩健、產品組合展望轉佳，但基於新興市場需求可能轉弱且競爭加劇，市場對下半年營收成長趨緩的疑慮上升，加上近期國內疫情升溫，衝擊大盤兩天重挫約1300點，聯發科股價也被迫進行一波修正，惟法人表示，預估印度近期新冠疫情爆發對聯發科動能影響有限，聯發科今開低震盪後翻紅，重返900元大關，相對大盤強勢。

5G穩健發展驅動行動裝置市場，預期動能將延續至明年，法人估計，5G相關業務目前占聯發科營收35-40%，係受惠於產品組合強勁與供應鏈支援較佳。4G以下(含)營收比重降至中雙位數百分比左右。根據Gartner估計，印度市場約占全球智慧型手機市場11%，因此，最近印度當地新冠疫情爆發對聯發科營收影響有限。

聯發科第二季財測，以新台幣兌美元匯率28.2元兌1美元計算，預期第二季合併營收將可望季成長10%~18%，毛利率將落在43%.5~46.5%區間。

另外，傳出大陸智慧型手機廠商下修需求，法人認為，供應鏈重複下單情形廣為人知，且各零組件有長短料情形，故不意外OEM廠商下修訂單，因部分零組件存貨如CMOS影像感測器可能已備妥，但對聯發科負面影響不大，因聯發科已為客戶新產品週期準備穩健且充足的供應鏈支援；此外，聯發科逐漸改善的產品組合，包括連網晶片及電源管理晶片，可支撐毛利率走高趨勢，預估2021年與2022年獲利強勁年增139%與6%。

儘管聯發科來自競爭對手高通更激烈的競爭可能延續至2022年，但聯發科5奈米/4奈米系統單晶片(SoC)預計於2021年末量產，預期自2022年開始滲透至旗艦機種，受惠於聯發科產品普遍提升規格，聯發科利率、營業利益率將持續持穩上升趨勢，加上在未來4年將砸下千億元祭出特別股利，也展現公司對營運前景的樂觀。

(時報資訊)