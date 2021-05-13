警方一舉查獲仿冒ADIDAS、UA、PUMA、NIKE等，侵權市值估計逾3000萬元。（警方提供）

疫情帶動宅經濟 不肖業者網售知名品牌假貨恐遭求償天價

新冠肺炎疫情持續蔓延，民眾減少出門帶動電商平台買氣，網購商機逆勢爆發。保安警察第二總隊刑事警察大隊偵二隊，日前發現蝦皮拍賣網賣家張貼販售大量仿冒商品款式達4、500樣等，循線查獲32歲的鄧女承租在台中市龍井區的倉庫搜索，一舉查獲仿冒ADIDAS、UA、PUMA、NIKE、FILA、GUCCI、CHAMPION等共4萬5000餘件，侵權市值估計逾3000萬元。

警方調查，鄧女於蝦皮拍賣網賣家張貼販售大量仿冒商品，皆為時下最流行的卡通品牌角落小夥伴、HELLO KITTY、熊大、佩佩豬、哆啦A夢等；常見於超商集點換購或與知名品牌推出聯名款商品，嫌看準商機並以新台幣9至199元低廉價格販售，以牟取不法暴利。

警方經1個多月偵查、蒐證，釐清犯嫌囤貨位址、進出貨及活動處所之關係，待蒐證齊全、時機成熟，便向台中地方法院聲請搜索票，遂至台中市龍井區承租倉庫執行搜索，一舉查獲仿冒ADIDAS、PUMA、CHAMPION等知名品牌服飾及三麗鷗、佩佩豬、角落小夥伴、LINE FRIENDS等，卡通商標日用商品共4萬5000餘件。

警方表示，鄧女嚴重影響商標權人的商譽及品牌形象，並觸犯商標法第97條「明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣5萬元以下罰金」，另外恐面臨商標權人天價民事求償。

保二總隊刑事警察大隊特別呼籲，民眾購買有品牌的商品時，應至專櫃選購，品質較有保障；警方亦會持續加強查緝仿冒市場，業者應正派經營，千萬不要以身試法，並宣示政府保護智慧財產權、打擊不法之決心，以確保商標權人及消費者之權益。

(中時 )