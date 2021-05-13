華碩Zenfone 8系列5G旗艦手機透過線上發表會終於正式亮相！原來先前外傳的ZenFone 8 mini就是「ZenFone 8」，而採用翻轉鏡頭的款式，則被稱為「ZenFone 8 Flip」，雙擊皆搭載最新Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，效能飆升。

ASUS Zenfone 8 series Launch Event

【ZenFone 8】

全新Zenfone 8以「剛好．更好」為特色來開發，5.9吋20:9 (2400 x 1080)AMOLED螢幕，戶外亮度可達800 nits，色彩準確度 Delta-E < 1、112% DCI-P3廣色域、105% NTSC色域, 151.9% sRGB 色域。具備HDR 10 and HDR10+ 認證，機身輕巧（169g），搭配120Hz 螢幕更新率，4,000 mAh電量，可輕鬆一手掌握。

可單手輕鬆操控的旗艦機種Zenfone 8，共有四種規格，極具質感的磨砂玻璃機身，提供「消光黑」、「簡約銀」與限量發售的「輕巧白」三色選擇。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ZenFone 8採用雙鏡頭主相機，是採用Sony 旗艦級 IMX 686 影像感測器的6400 萬像素主相機（f/1.8），支援Quad Bayer 四像素合一技術－1600 萬像素、4 軸EIS電子防手震；搭配Sony 旗艦級 IMX363的1200 萬雙像素感光元件（f/2.2），支援快速雙相位自動對焦 ( Dual PDAF )、支援 4cm 微距攝影。前鏡頭則是搭載Sony旗艦級 IMX663 1200萬像素感光元件，支援快速雙相位自動對焦 ( Dual PDAF )。

音效上，雙立體聲喇叭搭配 Dirac HD Sound 音訊技術，具備多磁鐵揚聲器，搭載雙 Cirrus Logic CS35L45 Smart AMP 技術，帶來音量更大，低音更渾厚且確保低失真的聽覺享受；支援Hi-Res Audio 384 kHz / 32-bit 音頻標準－3.5mm 耳機孔輸出，以及音效魔術師－針對多種娛樂情境優化音質；內建三麥克風搭載 OZO Audio Zoom 及 ASUS 降噪技術。支援Wi-Fi 6、NFC，雙 SIM 卡雙待 (4G+5G)。

可單手輕鬆操控的旗艦機種Zenfone 8，共有8G/128G、8G/256G、12G/256G、16G/256G四種規格，通過IP68防塵防水認證；提供「消光黑」、「簡約銀」與限量發售的「輕巧白」三色選擇。建議售價：NT$ 18,990起，五大電信6/1上市。

【Zenfone 8 Flip】

Zenfone 8 Flip配搭6.67吋滿版AMOLED，新增螢幕下指紋辨識功能，解鎖快速便利。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

擁有經典翻轉三鏡頭的Zenfone 8 Flip亦同步推出，Zenfone 8 Flip承襲Zenfone 7獨特的180度翻轉三鏡頭設計，6400萬畫素廣角主鏡頭（f/1.8）、1200萬畫素超廣角鏡頭（f/2.2，支援 4cm 微距攝影）和800萬畫素望遠鏡頭（3 倍光學變焦最高 12 倍數位變焦），創造攝影無限可能；因為翻轉鏡頭設計，前鏡頭等於主鏡頭規格；6.67吋滿版AMOLED新增螢幕下指紋辨識功能，解鎖快速便利。5,000mAh超大電量兩天不斷電！兩款時尚漸層新色「晶礦黑」、「流光銀」與8G/128G、8G/256G雙規格供選購。

Zenfone 8 Flip配搭6.67吋滿版AMOLED，新增螢幕下指紋辨識功能，解鎖快速便利。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

Zenfone 8 Flip採用Snapdragon 888 5G 處理器 (5 奈米製程)、搭配8GB RAM，採用6.67 吋 20:9 (2400x1080) 90 Hz 螢幕更新率 / 1 毫秒 AMOLED 螢幕，戶外亮度可達 1000 nits，色彩準確度 Delta-E < 1、支援110% DCI-P3廣色域 , 105% NTSC 色域 , 具備 HDR10+認證，覆蓋康寧 Gorilla Glass 6 玻璃，獲得SGS Eye Care 護眼認證。

音效上雙立體聲喇叭搭配 Dirac HD Sound 音訊技術，具備五磁鐵揚聲器，搭載雙 Goodix TFA9874 Smart AMP 技術，帶來音量更大，低音更渾厚且確保低失真的聽覺享受；音效輸出可透過音效魔術師來針對多種娛樂情境優化音質；內建三麥克風搭載 OZO Audio Zoom 及 ASUS 降噪技術。支援Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E、NFC，採用三卡插槽（支援microSD卡擴充最高2TB），雙 SIM 卡雙待 (4G+5G)。

即日起於ZenFone 8以及ZenFone 8 Flip在全台華碩專賣店、ASUS Store與各大電商平台上市！回饋用戶支持，6月15日前，全通路購買Zenfone 8系列機種，於活動網站完成註冊並填寫原有的Zenfone產品序號，即送NT$3,000郵政禮券。Zenfone用戶專屬的攝影學堂，即日起開放報名。

(科技)