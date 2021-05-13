國內疫情緊張，昨日一度傳出疫情警戒將升至第三級。律師呂秋遠表示，目前離升第三級只有一點點距離，若真的提升警戒，生活將有重大改變，並提出６大建議，呼籲大家一起阻斷傳播鏈，貼文曝光後，引發上萬網友按讚，並表示「相信照做，我們一定會逆轉勝」。

呂秋遠昨（12）日在個人臉書粉專指出，目前疫情離第三級警戒，只有一點點距離，一旦走到這一步，生活將有重大改變，幾乎所有的商業活動都將停止，須停止室內5人以上、室外10人以上聚會，攸關生活日常非常巨大，「所以，請認真對待這次的危機」，他列舉6大點，希望大家一起重視。

呂秋遠指出第一，希望大家專一做好防疫工作，勤洗手、戴口罩及保持社交距離，6月中以前，請大家不要再有任何中大型群聚活動了，讓病毒傳播鏈就在某些地方斷鏈。第二，希望大家不要再吵要槍斃誰、究責誰，「都沒有意義」，現在是逼近戰爭狀態，呼籲大家團結。

第三，希望大家不要恐慌，「擊敗我們的，通常是人心，不是病毒」。傳播鏈是可以斬斷的，只是如果恐慌，或不當一回事，就會引發太多混亂。第四，不要搶購日常用品，「不搶都夠，搶了永遠不夠」，不要相信未經證實的消息、不要哄抬物價，安心盡好防疫本分，就是防堵疫情的重要因素。

第五，注意疫情中心公布的消息，但不要一直盯著新聞，這樣會產生焦慮，隨時關心身邊的人是否有做好防疫工作，沒事不參加員工旅遊、上班戴口罩、休假在家當宅男、宅女，耍廢就能救台灣。第六，「就這個月，請忍耐」，把自己堅韌的精神拿出來，田螺含水就能過冬，更何況現在是夏天，病毒難不倒我們台灣人的。

貼文曝光後，引發4萬網友按讚，「說得太好了，相信這樣做，我們一定會逆轉勝」、「真心覺得第2點的難度最高」、「看到這篇可以安心了」、「頭一次聽到在家耍廢竟然可以救台灣」、「本日佳句：耍廢就可以救台灣」等。

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(中時新聞網)