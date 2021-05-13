台灣本土個案狂爆，引起民眾恐慌，中山附醫兒童急診科主任謝宗學表示，按目前趨勢推估，未來幾天應會出現多位本土病例，若持續都是不明感染源，半封城就是不得不做的措施。他並表示，台灣目前正在生死存亡關口，若沒守好，過去他國慘況就會真實出現在我們周遭，呼籲大家做好防疫。

謝宗學今在「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，昨天（12日） 新增16位本土病例，重點是其中有3名個案的感染源不明，分別是基隆婦人（案1217）以及萬華阿公店的女性工作者（案1220、案1221），加上11日的宜蘭羅東遊藝場群聚和獅子會前會長的群聚，目前已知有5件不明原因感染源在社區出現，若皆確認是群聚，台灣疫情警戒標準可能會提升至「第三級半封城」狀態。

謝宗學指出，其實從5/11爆發2件社區不明感染源確診，全台灣各大急診室就開始放寬篩檢標準，不再以TOCC為主要判斷標準，積極篩檢的結果就是昨天再抓到3起不明原因的感染事件。隨著越來越多社區不明來源的確診者出現，代表TOCC病史和疫調的作用將越來越小。

謝宗學說，未來防疫策略將有所改變，除邊境持續管制外，社區監控要大幅加強，醫院端的防守格外重要。按目前趨勢推估，未來幾天應會出現多位本土病例，但重點觀察是有無新增不明感染源事件，若持續出現不明感染源病例，那麼半封城措施就是不得不為的作法。且若中南部也發現不明感染源病例，表示疫情已全面擴散整個台灣。

謝宗學也說，而在疫苗接種率還未拉高的時候，少群聚是最佳的作法。不過，與去年相比，台灣延遲了1年才出現社區疫情其實佔了一些優勢，首先是更了解新冠病毒的特性，且防疫物資也不缺乏，確診後的治療方式也都有標準流程。

因此，謝宗學認為，現在的重點是圍堵社區疫情擴散，所以至少在未來1個月，大家下班後就趕快回家、放假也儘量宅在家裡；若不得已要外出，務必堅守勤洗手、戴口罩原則。現在的狀況是確確實實的生死存亡關口，若疫情持續擴散，醫院負荷量增加，醫療排擠效應將出現，病患的死亡率降大幅增加，過去曾在電視上看到其他國家的慘況，將活生生出現在周遭。

謝宗學表示，「嚴峻疫情考驗我們台灣人的韌性和團結，過去一年我們撐過了無數的危機，這次也一定可以！相信自己，我們可以做到！」

疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家示警：進化版病毒已在社區擴散

(中時新聞網)