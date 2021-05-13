疫情越趨嚴峻，全國上下備戰防疫，內政部次長陳宗彥今天到立院司法法制委員會報告前，被媒體問到內政部主管業務防疫措施，陳宗彥說，最近要入伍的替代役先暫停入伍，宗教團體部分，會跟宗教團體溝通，大型宗教活動，如果有一些室內的宗教活動部分，看是否可以改為線上。

陳宗彥表示，內政部昨天上午就召開疫情會議，內政部長徐國勇有指示，第一，最近要入伍的替代役先暫停入伍；國家公園部分，山屋容留量降低到１００人以下，室外則要做好人流管制。

至於宗教團體部分，會積極跟宗教團體溝通，請他們先暫停大型的宗教活動，、如果有一些室內的宗教活動部分，看是否可以改為線上進行，已經請負責的各司署做協助溝通。

對於第一線服勤的，包括像國境、警察、消防等單位，出勤時個人防護裝備一定要確實，結束勤務後，也一定要做好個人的清潔衛生，室內的辦公室分流計畫，去年就準備好，也已經請同仁作好因應與準備。

媒體問有些宮廟的進香活動已經箭在弦上了，是否會用縮小規模的方式讓他們進行？陳宗彥說，這段時間還是會建議他們延期或取消，因應國內疫情狀況，去年也跟各宗教團體有座溝通處理，從過完年後就陸續幾次發文給各地方政府跟宗教團體，所以宗教團體都有一些心理準備，他們也清楚要做相關配合。

至於宗教團體若無視防疫需求，仍堅持舉辦大型活動有無處罰機制？陳宗彥則說，這個會交給地方政府做處理，這是防疫措施的一環，不過他相信台灣的宗教團體在這一年多來配合得都很好，也一定會願意來做配合，去年溝通勸說都很成功。

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(中時 )