新冠肺炎本土疫情升溫，台北市長柯文哲對進入「準第3階段」準備，北市產發局宣布，14日起將有6大場館暫停開放，包括南港茶葉製造示範場、北市鐵觀音包種茶研發推廣中心、關渡自然公園、台北市動物之家、北投區3處泡腳池園區、產業局新創基地。

產發局指出，自明天起暫停開放的場館有南港茶葉製造示場、關渡自然公園室內場館、動物之家、產業局新創基地室內場館，另還有北投區泉源公園泡腳池園區、硫磺谷溫泉泡腳池園區、復興公園溫泉泡腳池園區。動物之家僅提供寵物領回、動物屍體委託焚化及預約認養服務，暫停其餘服務項目

會展基金會所屬場館，包括爭艷館、舞蝶館、流行館、戶外長廊廣場、戶外入口廣場、戶外花海廣場，將停辦室外500人、室內100人以上活動，實施入館「實聯制」、體溫量測、噴酒精、消毒、禁止飲食、人流管制、動線規畫等措施外，也會控管各項室內展演及活動，單一室內空間容留人數不超過100人，因防疫規定取消活動辦理，將全額退費。

此外，產發局要求各市場、超市及轄管地下街加强宣導保持社交距離、攤商及民眾全程佩戴口罩、出入口設置酒精消毒機台、提高環境消毒頻率，光華、光復、士東、南門、成功等重點市場啟動人流管制，業主自主體溫量測管理、市場出入口管制及室內外活動延後舉辦或停辦。

產發局說，夜市須加强宣導攤商及民眾全程配戴口罩、飲食攤確實使用防疫隔板、提高環境消毒頻率；各百貨業者、商場、賣場、商圈組織及10大行業業者，要求業者配合防疫政策相關規定，並強制要求民眾進入八大類場所應全程佩戴口罩，且特別派員至電子遊戲場業店家及電話告知網咖業者加強防疫宣導。

另外，台北農產公司、台北漁產公司、台北花卉公司、‬花木批發市場‬、台北畜產公司要求從業人員全程佩戴口罩、體溫量測、加強宣導保持社交距離，並封閉部分出入口，以利進行人流管制等防疫措施。

(中時 )