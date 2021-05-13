為了長期培育聽損科學小種子，也讓聽損生有機會透過專業實驗設備來進行科學實驗操作，台灣科思創捐贈科學實驗教室予南大附聰。

落成典禮中，南大附聰孩子親手做出的科學實驗作品養樂多禮炮揭開序幕，歡迎到場見證的剪綵貴賓，包括台南市市長黃偉哲、成功大學副校長蘇芳慶、臺南大學校長黃宗顯、歐洲在臺商務協會執行長何飛逸、臺南市政府教育局林谷達專門委員、台灣科思創總經理李銘城與國立臺南大學附屬啟聰學校校長陳秀雅。

臺南市長黃偉哲表示， 擁有「科學思考」的能力，對適應未來的科技社會將帶來很大的幫助。而多元與包容的價值觀對於促進社會的和諧與共融更具有非常大的意義，也能為聯合國永續發展目標做出貢獻。台灣科思創除了捐贈科學實驗教室，更結合成功大學專業師資，培育聽損科學種子，並打造多種科學活動平台讓聽損生的能力被看見，讓一般生能認識並尊重彼此的不同，並了解每個人都具有無限可能。這樣的科教計畫不僅可拉近不同族群間的距離，更可促進平等共融。我也期待看到更多的企業能關注到弱勢生的需求，為社會的永續未來盡一份心。

台灣科思創自109學年度下學期起，即於全臺三所啟聰學校舉辦科學社團「科思創魔法材料學校科學俱樂部」。於臺南大學附屬啟聰學校成立的社團，更是與致力於科學教育推廣的國立成功大學副教務長暨材料科學及工程學系教授李旺龍合作。此科學社團在科思創捐贈的實驗室落成前是在一般教室進行，12日開始，即轉至科思創實驗教室上課，讓孩子和科學的距離能更貼近。

科思創期待透過長期科教資源的注入，在孩子心中培養勇於探索、理性思考的科學精神。並期許透過未來的活動，提供聽損孩子一個展現自我的平台，促進多元族群共融學習。此外科思創更將鼓勵這些聽損孩子未來擔任「科思創魔法材料學校」大型科教活動的實驗關主，引領一般生施展科學魔法，一同探索各種現象背後的奧秘。另外，也期待有機會帶著這群聽損生，參加科技部主辦的科普環島列車活動，帶領全台的大小朋友們一起玩科學，讓更多人能透過玩科學的過程中，無形中體驗到多元與包容的價值。

台灣科思創總經理李銘城表示，台灣科思創希望透過此次科學社團的捐贈及與成功大學合作的科學社團，點燃聽損生對於科學的熱情，並透過科思創規劃的各種平台，讓培育出的聽損科學小種子，能與ㄧ般生交流，促進一個多元、平等、共融的社會。

(工商 )