據美國有線電視新聞網(CNN)12日報導，中國大陸日前發表人口普查數據。報告顯示大陸人口已達14.1178億人，較2010年第6次人口普查增加7,206萬人。不過，過去10年來，大陸總人口成長率為5.38%，為自1960年以來成長最慢的一次。這凸顯出大陸雖然發展快速，但推動經濟成長的勞動力卻持續萎縮中。對於全球第二大經濟體而言，正當接近超英趕美的緊要關頭卻傳出人口紅利正耗盡，此一報告無疑帶來壞消息。

報導中指出，人口成長的趨緩，代表大陸的勞動力正在減少、人口紅利正逐漸消失，對於經濟發展、就業、投資、退休與社會福利都產生衝擊。報告數據顯示15至59歲人口數已下跌9億以下，雖佔總人口的63%，但比10年前下滑7%。

根據世界銀行前經濟學家林毅夫在3月時的預測，如果大陸在未來10年能持續維持年增長率在5%至6%，最快在2030年就會超越美國。但經濟學人研究員蘇岳(Yue Su, 音譯)估計，未來10年大陸的勞動力恐減少5%。自2017年以來已持續下降的勞動力可能會更進一步下滑，並限制大陸潛在的經濟成長。扮演近10年來經濟成長火車頭的人口紅利，也將快速地消失。

報導舉例，目前大陸65歲以上的人口約13.5%，這與日本在90年代初的老年人口數相當，而日本自此進入失落的30年。不樂觀的是，中國大陸人均GDP目前僅10,504美元，而日本在1992年的人均GDP則是31,465美元。香港麥格理證券（Macquarie Securities）中國經濟主管胡偉俊（Larry Hu）表示，「中國正快速的老年化為殘酷的真相，更殘酷的事實是大陸還沒富裕前就已先老」。

但大陸面臨的挑戰不只人口老化。新冠疫情肆虐後，大陸的經濟復甦很大的程度依賴政府支持力道；但民間企業與國營單位的連連破產與債務違約，使得債務市場極為緊張。

另一項挑戰來自於政治層面，包括香港衝突、新疆人權議題，不斷加劇大陸與西方的緊張關係，更有害其建立全球友誼的努力。

不過，大陸國家統計局局長寧吉喆樂觀看待人口老化為機遇，而不是只有挑戰。因為針對老齡人口的消費與技術需求會持續成長；他甚至呼籲，「年輕老人還可持續投入勞動市場。不過，延緩退休年齡在大陸已激起激烈辯論。

文章總結，老年人口照護會持續增加經濟負擔，讓大陸成人口眾多卻一切充滿變數的國家。

(中時新聞網)