香港天王林峯擁有81億台幣身家，2年前他閃婚迎娶小他11歲網紅張馨月，去年迎來一女。最近夫妻倆上實境秀，談到有無遇到「PUA（Pickup Artistry）」前任玩弄、控制的經驗，林峯鬆口曾有任女友不斷否定他，他為了討好對方，做盡許多自己並不情願的事，導致交往過程中林峯越來越自卑，分手遇到張馨月後，才認定對方果然是真命天女，引來網友狂猜林峯口中的差勁前女友的真實身分。

林峯夫妻最近和其他明星夫妻受邀上《妻子的浪漫旅行》，陳建斌的妻子蔣勤勤自述，曾遇過一任男友不斷責怪她，甚至批評蔣勤勤為何在遇上他前會有前男友，還說：「為什麼在我們談戀愛以前，妳會沒有保護好自己，會有以前的男朋友？」，讓蔣勤勤為此否定自己，開始覺得自己先前錯得一塌糊塗，甚至不配當女生，多次為此痛哭流涕。

林峯坦言遇過控制慾強的前女友。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

聽聞此事，林峯接著分享，自己也遇過一任很糟糕的女友，對方常將自己的思維方式加到他身上，導致林峯被逼迫做了很多事，都不是他真正喜愛的，該名前女友還會要求他學這個、學那個，導致身為天王的林峯越來越自卑，後來回想才發現這是「不健康的關係」，如今跟張馨月結婚，林峯大讚另一半溫柔，總會支持他做想做的事，才讓他更有動力在生活跟事業上衝刺。

吳千語曾與林峯交往5年分手。（圖／翻攝自Karena吳千語微博）

節目播出後，網友則回應：「說前女友壞話的人也不是什麼好人」、「所以前任吳千語pua他嗎」、「其實阿峯之前是愛別人多，現在是老婆愛你多，所以從被愛中找到自信而已，你當初很愛前任的」。據知，林峯過去和女星吳千語愛的轟轟烈烈，兩人2013年公開戀情，傳聞吳千語曾在一年內花掉男方上千萬，林峯還送上億萬豪宅寵女友，林峯當年曾大秀恩愛，公開對吳千語喊7次：「我好愛好愛好愛好愛好愛好愛好愛BB。」但女方後來和富三代過從甚密，才使兩人5年戀情告吹。

(中時新聞網)