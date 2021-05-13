學甲南53線拓寬完工，南往市道174線、北往台19線更便利。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲區南53線道路，全長約2.8公里，但全線的寬度不一，中間段西寮排水分線至174線路段，因地方需求早已完成開闢拓寬為12公尺，頭尾段僅約5至6公尺寬，成為交通瓶頸。考量出入安全，市府工務局今完成，將前段台19線至西寮排水分線的道路拓寬為12公尺，並開放通行。

工務局表示，南53線自台19線至西寮排水分線道路，長度約366.7公尺，道路周邊多為農地及魚塭，為突破瓶頸減少交通事故，拓寬工程亦將原5公尺路寬，拓寬為12公尺，以等寬銜接中段道路，總經費約2800萬元。

學甲區新達里南53線聯絡道路，鄰近學甲工業區及地方休閒園區，往南可通往市道174線，往北可連結台19線銜接東西向台84快速道路北門玉井線學甲交流道，為學甲南北向重要聯絡道路之一。

該道路完成拓寬後，除完善該區交通聯絡網，可串聯市道174及省道台19線、台84線，並打開交通瓶頸提供學甲、下營、麻豆便捷交通網，更可加速學甲工業區發展，帶動地方產業提升，及維護民眾通行安全、順暢。

(中時 )