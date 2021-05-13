北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增16例本土病例，其中有兩例在台北市萬華區的茶藝館工作。示意圖非當事人。(本報資料照)

萬華茶室超嗨影片曝光！前台北市議員童仲彥完整揭露萬華茶室的超嗨玩法，影片中身材火辣的小姐只穿一條丁字褲熱舞，甚至直接坐在男客人身上磨蹭。(圖截自YouTube/金色力量黨GPP)

萬華兩名「茶店」小姐驚傳染疫，陳時中今天（13日）透露，萬華的病例與蘆洲的病例有「人跟人」的接觸。昨萬華茶店小姐染疫消息傳出，不少民眾傻傻以為是飲料店、賣茶店，不過老司機都知道，當地打著茶藝館、歌友會、清茶館、卡拉OK等名義營業的小店，其實就是傳統情色行業「阿公店」，不過當地並非都是「大齡小姐」，還有主打年輕外籍妹的「越南店」，特色是「敢玩敢脫敢撒嬌」，作風特別大膽。

13日台北市新增2例確診，案1220為一名60多歲的女性，在萬華三水街「鴻達茶藝館」工作，案1221是50多歲女性，在西園路1段「楓香清茶館」內任職。原本感染源不明，不過陳時中13日透露，萬華的病例與蘆洲的病例有「人跟人」的接觸，且蘆洲、宜蘭跟整個諾富特的病例，基因定序是一樣的，可能有關聯。

台北市萬華區「阿公店」可說全國知名，包括員工及上班小姐，人數將近3千人，不過卻打著茶藝館、歌友會、清茶館、卡拉OK等名義，不受八大行業管制。

據了解，萬華茶室大略分為幾種消費模式，有單純喝茶的的清茶館、陪客人唱歌、喝酒的阿公店，以及尺度較大的越南店；其中越南店主要由外籍女子坐檯，只要客人捨得給小費，小姐們也往往敢衝、敢秀，刺激程度更勝酒店，可說是遠近馳名。

前北市議員童仲彥2018年在YouTube上傳影片，標題大喇喇寫著「萬華茶室酒池肉林」；影片中只見長髮辣妹全身僅著紅色丁字褲，隨著音樂忘情地扭動身軀，不但直接抓住男客的手揉胸，還臀部緊貼對方磨蹭。辣妹甚至還脫掉丁字褲，當場露出第三點，可看出現場氣氛激情破表。

越南妹之所以如此敢脫敢玩、作風大膽，是因為越南女子多是嫁來台灣，早就取得身分證，合法打工做起來較無顧忌；此外，越南是母系社會，女生必須負擔家計，來台就是為了賺錢寄回家鄉，坐檯時相當「敬業」，只要300元小費，給摸給親，甚至連出場交易也能商量。

(中時新聞網)