民眾黨團今呼籲疫苗採購資訊公開透明，並透過國產及國外產購雙管齊下，以利盡速增加疫苗量，擴大疫苗接種範圍。（民眾黨團提供）

本土疫情升溫，台灣已進入社區感染階段，不過，台灣疫苗接種率不到1％，剩餘的疫苗也將快打完，民眾黨立法院黨團質疑，政府對於疫苗採購資訊不透明，造成民眾恐慌，尤其是疫苗施打順序有嚴重疏失，像是這波疫情破口的機組人員，竟然沒有排到優先接種，呼籲政府應考慮採國產研發、國外購買的雙管齊下的避險政策，並可考慮積極向美國和歐洲爭取有償技術轉移，讓疫苗供應不致短缺。

民眾黨團總召邱臣遠、立委高虹安、蔡壁如、賴香伶、張其祿今舉行「中央不透明，地方難防疫」記者會，邱臣遠指出，台灣進入社區感染階段，與邊境防疫不同，此次疫情擴大，凸顯疫情指揮中心與地方政府在行政溝通及資訊揭露的不協調，防疫應不分顏色，中央應把資訊透明化，讓地方政府能同步掌握情況，強化地方政府在防疫體系的角色，也才能完善防疫安全網。

高虹安表示，根據《彭博社》最新發布的4月「全球抗疫韌性排名」，台灣下降到第5名，主因正是「疫苗施打進度不夠快」；而「疫苗獲取」這項指標，台灣則是倒數第2名。目前台灣的疫苗接種的進度不到1％，嚴重落後其他國家，而在社區感染發生後，許多民眾都去預約施打疫苗，剩下的20多萬劑很快也會打完，下一波疫苗卻還不知道在哪裡。

政府為鼓勵民眾施打疫苗，逐步擴大疫苗施打範圍與職業類型，仍有許多第一線工作者無法施打疫苗，如今疫情擴散，各主要醫院疫苗登記額滿，很多人想打疫苗也打不到。賴香伶批評，第一線工作者卻沒有權利優先施打疫苗，這是很奇怪的邏輯，尤其是連航空公司機組人員也不在優先施打順序前端，導致疫情失控。

蔡壁如批評政府防疫螺絲鬆了，呼籲蔡政府盡快收心，盡速盤點並確保防疫物資充沛，疫苗及其他防疫物資相關資訊應公開透明，避免造成不必要的恐慌，唯有提高疫苗接種率，才能戰勝疫情，讓民眾恢復正常生活。

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(中時 )