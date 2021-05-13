人民幣中間價貶值354點 報6.4612 10:132021/05/13 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價13日貶值354點，報6.4612。上一交易日中間價6.4258，上一交易日在岸人民幣官方收盤價6.4425，夜盤收盤價為6.4575。 人民幣兌美元近日波動劇烈，10日創下約3年來的高點，但隨後數日不斷進行調整。經過12日夜盤劇烈貶值後，在岸人民幣13日早微幅走強，高點觸及6.4504，現報6.4524。離岸人民幣13日早高點觸及6.4441，現報6.4510。 女股神一周減碼蘋果七成 天龍國大安區奪魁 新房總價平均近7千萬元 (工商 ) #貶值 #在岸人民幣 #收盤價 #夜盤 #日早 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股跌勢不止 早盤跌點擴大近400點 09:222021/05/13 財經 《期貨》5月台指期開跌59點 電金仍弱 09:102021/05/13 財經 MSCI旗艦指數 首納科創板 04:102021/05/13 全球財經 《台北股市》金管會穩台股民心 必要時將採取穩定措施 07:452021/05/13 財經 《商情》紐約棉花反彈 逆轉連3跌 10:182021/05/13 財經 台股天量8,967億 重挫680點 盤中雪崩1,417點 04:102021/05/13 財經要聞 小米擺脫美黑名單 股價漲6％ 04:102021/05/13 全球財經 台股重挫破萬六 公股護盤 單日買超逾百億 04:102021/05/13 產業特刊 《韓股》擔心通膨失控 KOSPI連3日不振 11:092021/05/13 財經 人民幣3年新高 外貿企業加強購匯 04:102021/05/13 話題觀察 《商情》憂供不應求 國際鐵礦石漲勢強勁 11:092021/05/13 財經 財經熱門新聞 台積電加入美半導體聯盟 大陸晶片業剉咧等 - 財經 台股崩盤是恐懼的總和 謝金河這1句要散戶聽進去 - 財經 《類股》6月盤價漲定 中鋼養精蓄銳 - 財經 國台辦：九二共識繞不開也翻不過去 - 產業財經 - 旺報 91APP,Inc IPO競拍均價106.76元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。