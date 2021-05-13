人民幣兌美元中間價13日貶值354點，報6.4612。上一交易日中間價6.4258，上一交易日在岸人民幣官方收盤價6.4425，夜盤收盤價為6.4575。

人民幣兌美元近日波動劇烈，10日創下約3年來的高點，但隨後數日不斷進行調整。經過12日夜盤劇烈貶值後，在岸人民幣13日早微幅走強，高點觸及6.4504，現報6.4524。離岸人民幣13日早高點觸及6.4441，現報6.4510。

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