新冠肺炎全球大流行並未因為疫苗問世而迅速受到控制，而是變種病毒、印度每日幾十萬人確診、台灣進入第二級警戒等考驗接踵而來，國際體育賽事東京奧運目前朝如期進行中努力，而延後一周到5月30日開打的法國網球公開賽，仍會安排社交距離泡泡保護賽是所有與會者，但允許每天有1小時可以到泡泡外「放風」。

目前國際體育競賽都是採取「社交泡泡」模式舉辦，病毒檢測陰性的運動員及所屬團隊抵達比賽城市後，就直接進入賽事官方安排的泡泡，每天場館、住宿地之間來回，不得搭乘大眾運輸工具、私自觀光等規定，避免外籍旅客和當地一般民眾直接接觸，產生感染危機，但這樣的安排常令不少過慣自主、自由生活的歐美人士很不習慣而怨聲載道。

法網總監佛蓋特（Guy Forget）表示，安排每天1小時出社交泡泡，可以讓選手在新冠疫情種種限制下，有機會走出飯店房間，在法國首都巴黎享受慢跑、呼吸新鮮空氣的快樂，他也強調，選手們絕對知道疫情感染的風險，大會相信選手會有分寸、不會監視他們。

「我們的目標不是給所有人戴上鍊子，把他們綁在飯店房間及法網比賽場地。」佛蓋特說，而今年延賽一周，法網也可以在賽事期間期待疫情更受控制、等待政府放寬全國限制，歡迎更多球迷進場觀賽。

(中時 )