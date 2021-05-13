捷運警察隊依據大數據分析，發現台北捷運性騷擾案件最常發生的「熱區」是忠孝復興站。警方日前就查獲吳姓「捷運癡漢」，選在忠孝復興站上對OL性騷擾，吳緊貼OL背部及臀部，對準她臀部搖晃，OL發現後一度走避，結果吳男又趨前將身體貼上去，被OL責罵才罷手。台北地檢署依性騷擾罪起訴吳男，聲請簡易判決處刑。

成立25年，每天有220萬人搭乘的北捷，捷運警察隊利用大數據分析自2017年起到2021年4月的捷運性騷擾案件，統計出最常發生的「熱區」是忠孝復興站，時段則集中早上、下午6時到10時，性騷擾案件發生在車廂內最多。

警方調查，今年2月23日晚間7時54分，吳姓男子搭乘北捷板南線在忠孝復興站上車後，在車廂內尋找下手目標，見1名貌美OL獨自站在車門附近，趁她不備之際，以身體正面緊貼對方背部及屁股後，假藉車廂晃動，故意對前方的OL做出搖晃動作。

OL因感覺身後有人靠近「頂撞」，動作怪異，遂移動拉開2人距離，但吳男食髓知味，又上前貼住觸碰OL背部及屁股，這時OL難遏怒火，當面車廂內的乘客責罵吳，吳才罷手。事後OL報警，警方調閱監視器逮獲吳男。

(中時 )