今天在大聯盟場上洋基以1：0險勝光芒，他們暫時拋開教練團7人確診陰霾，仍努力在場上奮鬥，其中王牌投手寇爾(Gerrit Cole)表現完美，他共計投了8局花106球，火力放送飆12K，被打4支安打無失分，自責分率降到1.37，成功拿下本季第五勝，目前他的戰績是5勝1敗，位居全隊勝投王。

Our ace today tomorrow forever.



Gerrit Cole is worth every goddamn penny. 12 strikeouts in full domination of the Rays. I love this man.



pic.twitter.com/lU17v9kwd0 — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) May 13, 2021

今天他一上場就展現三振功力，第一個打席就成功K掉對手，雖然之後讓對手上到三壘得點圈，但他仍用三振讓對方無功而返。第2局他先讓一人上壘，接著自己美技接球傳二壘刺殺跑者，之後又讓對手擊出雙殺打結束本局。而第3局他也成功壓制對手，這時他已經拿下4K。

第4局光芒打者用觸擊短打上到壘包，但他仍毫不畏懼用三振化解危機，接著第5局他依舊神勇，投完已送出6K且僅被敲3支安打。到比賽第6局是他今天最危險時刻，光芒打者阿羅桑瑞納(Randy Arozarena)敲出差點飛出牆外的二壘安打，讓洋基捏了一把冷汗，接著刺殺一壘打者後阿羅桑瑞納來到三壘，不過寇爾二話不說再用三振守住比分。

到7局洋基開始串聯攻勢，今天全場4支3的「法官」賈吉(Aaron Judge)先靠安打上到一壘，接著三壘手厄薛拉(Gio Urshela)再以長打填滿二三壘，這時光芒換掉先發投手萊恩湯普森(Ryan Thompson)，但換投之後洋基希克斯(Aaron Hicks)打出犧牲打讓三壘跑者回本壘得到寶貴的1分，洋基全場6安就只拿下這分。

寇爾本局無懈可擊，投完7局花94球送9K，眼看球數要破百，但教練8局繼續讓他上場，沒想到他靠連續三振拿到全部出局數，用最完美方式下場，飆出12K無失分成績。9局下洋基派出查普曼(Aroldis Chapman)關門，上一戰投出暴投的他守住比賽，終場洋基以1：0贏球。查普曼也拿下救援成功紀錄。本季寇爾共計52.2局投球飆出78次三振，每局被上壘率僅0.68，今年他幾乎無人能敵，也是洋基最致命武器！

(中時新聞網)