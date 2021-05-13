34歲日本女星紗榮子擁有童顏火辣身材，與日本職棒火腿鬥士隊的伊朗裔投手達比修有離婚後，獨自撫養2個兒子，時隔多年因為客串日劇《東大特訓班2》，再度掀起話題，感情生活也受到議論，去年她和17歲歌手YOSHI傳出戀情，2人愛得轟轟烈烈，卻在同年分手，如今YOSHI的現況也曝光。

據日媒《週刊女性》報導，去年紗榮子在一場活動中認識YOSHI，對方隨即展開追求，儘管對方只比自己的兒子大4歲，被愛沖昏頭的她還是飛蛾撲火，甚至主動打電話給YOSHI經紀公司社長談判，要求承認2人的關係，還直接見YOSHI的家長，不顧所有人反對大談母子戀。

紗榮子甚至在名牌旗艦店大撒70萬元，為對方買衣服、錢包，YOSHI也能自由進出她位於東京的高級住宅，為了保護這段戀情，YOSHI開始無聲抗議，不但拒接工作，還常常讓經紀公司找不到人，最後更表示要解約，然而同年秋天，紗榮子卻無預警提分手，讓YOSHI錯愕又受傷，整天都將自己關在家裡。

紗榮子和YOSHI去年曾傳出戀情。(圖/翻攝自IG)

YOSHI原定5月要發行的專輯也喊卡，對此，YOSHI的媽媽和經紀公司都不願回應，而紗榮子方則全盤否認這段戀情，只稱YOSHI是紗榮子很重要的朋友，「在監護人的同意下或是經紀人的陪同下，兩人曾經見面，並非報導指出的關係」，同時強調紗榮子並沒有建議YOSHI離開現在的公司。

(中時新聞網)