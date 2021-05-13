周三紐約棉花期貨反彈上漲，逆轉連3跌；市場預期美國出口大幅增加，並且削減產量，吸引低接買盤，支出棉價止跌反彈，終止連3跌，分析師表示，近期主要關鍵地區的降雨沒有改善，天氣和產量的任何變化，將影響價格走勢；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 7月棉花期貨漲0.6%，報每磅88.23美分，10月棉花期貨漲0.2%，收盤每磅86.64美分。

美國農業部(USDA)月度供需報告中將美國2020/21年度棉花出口預估上調50萬包，至1625萬包，儘管產量料增至1700萬包，不過總供應預計降至五年低點，出口和年末庫存料均較2020/21年度下降。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸15840元人民幣，較前一日增加90元人民幣；庫存方面，截至5月11日，ICE登記庫存95536包，較前一交易日持平。(商品行情網)

(時報資訊)