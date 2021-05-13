繼新北市之後，宜蘭縣政府也在剛才宣布，宜蘭縣的八大行業即日起暫時歇業，縣府更進一步宣布，縣管風景區即日起全部封園，直到6月8日日再恢復正常營運。

縣府表示，宜蘭為觀光大縣，假日景區往往湧現大量人潮，為保障民眾安全，縣長林姿妙宣布，縣轄所屬16處風景區，包括清水地熱、五峰旗風景特定區、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、維管束、丟丟噹廣場（含幾米廣場）、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、石牌縣界公園、頭城濱海森林公園、冬山河生態綠舟、梅花湖風景特定區、武荖坑風景區、清水地熱、豆腐岬、分洪堰公園、南澳農場等地，自即日起暫停開放至6月8日止。

此外，群聚感染事件爆發後，縣府立即進行八大行業聯合稽查，發現雖有部分店家暫停營業自行消毒，但經進一步檢視，發現各項防疫措施難以確實落實，為進一步切斷病毒傳播鏈，林姿妙也宣布，自13日起宜蘭縣13種八大行業（電子遊戲場、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業等）暫停營業，如有違反者，縣府將依傳染病防治法嚴處。

此外，昨天宜蘭某國小7歲學童染疫，學校緊急停課兩天，林姿妙也進一步要求學校延長停課為14天，預定5月27日恢復上課。

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(中時 )