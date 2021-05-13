高雄警與報案人玩猜年齡遭懲 正妹當事者：警察熱情哪裡有錯？

一名年輕貌美的胡姓女子於上月27日因遺失皮包，向高雄前金派出所報案求助，結果派出所員警竟當場上演「綜藝秀」，用警用「M-Police」來猜女子年齡。內政部次長陳宗彥今天表示，不容許用M-police或是警用資訊系統來做違規的搜尋跟使用，「我們是嚴禁的」

民進黨立委許智傑今天在立法院司法法制委員會質詢陳宗彥，近期發生多起事件，警紀是不是應該整頓一下？陳宗彥表示，這是最基本要求，最近確實幾件社會關注的事件，教育訓練要不斷持續，而個案的累積都會成為教育訓練重點。

許智傑說，從松山分局、北投分局、潑蟑螂之亂等等都被社會關注，比較小的還有民眾去報案，警察卻在嬉戲，拿「M-Police」猜報案女子年齡，還說要猜三圍結果被制止，加上警察被壓到腳的事件，對錯先不討論，但態度是不是能檢討？陳宗彥說，有檢討空間，這些是他們都嚴肅以對，警察絕大多數都是非常遵守相關法律規定，也會做令人感動為民服務事件，但少數案件也不能忽略，少數案件會做為警戒。

許智傑質疑，警察拿M-police手機，讓民眾自己輸入身分證字號，這種情形過去就經常發生，警察歷來發生多次濫查個資的案件，要如何嚴加要求？

陳宗彥強調，內政部絕對不會把這些事當小事，對他們內部來講，是嚴肅的事，包括警政署督察室、資訊室，都有定期督導查核機制，現有的查處機制他們已經要求做重新研議，絕對不容許用M-police或是資訊系統做違規搜尋跟使用，「我們是嚴禁的。」

(中時 )