為推動友善環境耕作與作物病蟲害綜合管理，農委會臺中區農業改良場新開發「改良式硫黃溶液」，降低白粉病感染達50％以上，若農友搭配種植前清園、田間管理、採用抗病品種等策略，更能達到降低作物病害的影響與兼顧友善環境耕作的目標。

臺中農改場作物環境課助理研究員沈原民表示，作物栽培時常遭遇許多不同的病蟲害問題，其中白粉病為常見的葉部病害，白粉病是微生物透過空氣傳播的病害，好發於冷涼、乾燥及通風不良的環境，在嚴重感染的葉片上布滿白色粉末，能夠感染豆科、葫蘆科、菊科蔬菜、各種果樹及花卉等，影響光合作用並損害產量與品質。

因此，臺中農改場於109至110年間利用「改良式硫黃溶液」試驗於溫室及田間種植的豌豆、花胡瓜、洋香瓜等蔬菜類作物上，確認該款硫黃溶液可整合運用於作物葉部病害防治，且降低白粉病感染達50％以上，若農友搭配種植前清園、田間管理、採用抗病品種等策略，更能達到降低作物病害的影響與兼顧友善環境耕作的目標；此外，新開發的硫黃溶液，調配時加入所需體積與水量即可，不需額外秤重及加熱，使用上更為方便，「改良式硫黃溶液」相關技術已公告技術轉移非專屬授權，提供農民友善綜合管理的新選擇。

沈原民指出，一般來說，化學農藥可以用在白粉病防治，而使用硫磺是因為在有機農業上被普遍認為是較安全的資材，白粉病對作物造成的損害雖然能以農藥防治，但豌豆、花胡瓜等連續性採收作物須特別注意安全採收期，透過多樣化的策略降低病害，更有助於安全生產並友善環境。

(中時 )