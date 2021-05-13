金湖分局3天內接獲2起詐騙案件，提醒鄉親多加留意，以免血汗錢落入歹徒口袋。（李金生攝）

詐騙集團「假交友」、「裝熟」伎倆，讓不少人受騙上當（警方提供）

真投資、真詐騙，讓不少人損失大筆款項。（警方提供）

詐騙集團無孔不入，老套、新招都有人上當。金門1名女子遭網友用假投資騙走233萬餘元，另名女子則被假姪子詐騙10萬元。金湖分局表示3天內就發生2起，提醒鄉親多加留意，以免血汗錢落入歹徒口袋。

接獲報案的金湖派出所說明，在金門工作的A小姐，在網路交友軟體認識帳號「TOM」的男子，對方透過Line向她介紹「國聯資本」投資平台，佯稱可以經由資深分析師操作獲取高額利潤。A小姐起初確有收到3萬元投資收益，誤以為真的有利可圖，竟接續匯款38筆，還想再跟親友借錢投資。直到親友提醒可能遭詐騙，才驚覺情況有異，但已後悔不及，總計損失新臺幣233萬餘元。

另名家住金湖的B小姐，接獲自稱姪子以LINE來電，表示急需用錢，欲借款28萬元周轉，B小姐一時沒那麼多錢，因此只匯10萬元給對方，隔天對方又說要再借錢，B小姐驚覺有異，撥打微信向姪子查證，發現姪子根本沒有借錢，才知道碰到詐騙集團，氣得話都快說不出來。

金湖分局長何明祥提醒，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體，誘導投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，等被害人加碼投資後，便斷絕聯繫，從此人間蒸發。

警方強調，高報酬率投資常伴隨高風險，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，即有可能是詐騙陷阱。另接到親友傳訊息要求借錢或幫忙匯款，一定要提高警覺並透過其他管道向本人查證，莫以LINE文字或貼圖、對話就認定對方是自己人，平時也應該做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼，同時也不要點選不明網址，建議可以直接電話求證，若能與親友約定防詐密語，以確認身分就更好。

(中時 )