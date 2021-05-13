一覺起來眼睛怎麼變紅了？相信不少人都有過這樣的經驗，有些人甚至早上還好好的，下午便兩眼通紅。遇到這樣的情況不少人會用洗眼液作初步清潔，看是否能改善狀況。事實上眼睛出現血絲原因繁多，更有許多情況應盡早就醫，不能只單靠洗眼液。

●眼睛出現血絲別輕忽，也恐為青光眼、腦瘤警訊！

珍世明眼科診所院長王孟祺醫師指出，日常生活中會造成眼睛出現血絲的原因非常多，未必是因為眼部不潔所引起，使用洗眼液未必有用。

像是長期使用3C產品等因素出現的眼部乾燥，或是隱形眼鏡配戴不佳出現的眼部缺氧，以及灰塵、塵螨造成眼部過敏，這些都是較為常見的況狀，稍作眼部清潔即可。

眼睛出現血絲別輕忽，也恐為青光眼、腦瘤警訊！(圖/今健康提供)

但需要稍多加留意的也包括了上鞏膜炎、鞏膜發炎等非感染性發炎，常伴隨著眼部疼痛、壓迫等不適。而對藥物容易有過敏反應，或是藥物本身的副作用也可能讓眼睛出現血絲。另外，甲狀腺亢進的患者，眼部較為突出，眼窩壓力相對較高，靜脈回流也會較差，也容易出現血絲。這些情況建議多加觀察，視情況盡早就醫。

要特別注意的是，角膜潰瘍、細菌感染的感染性發炎也容易有眼睛出現血絲的情況，患者可能出現視力變差、有大量分泌物、眼部不適加劇等情況。

而眼壓急遽升高、出現急性青光眼，患者則可能同時出現眼痛、頭痛、噁心、想吐、視力模糊、視野出現光暈等情況。

另外，腦部血管瘤、動靜脈瘤可能造成眼球血液回流異常，使得眼部出現血絲，部分族群也可能出現耳鳴的症狀，例如頭部曾受過外傷者，此情況往往就需轉診至神經學相關科別檢查。這類情況就不能宜拖久，應盡速就醫。

●眼睛泛紅超過３天，合併４大症狀即刻就醫！

許多人遇到眼睛出現血絲的情況時，通常多會觀察個幾天，更有許多人僅改善眼紅問題。王孟祺醫師提醒，眼紅的情況若同時出現眼痛、視力模糊、視野出現光暈、頭暈、頭痛、噁心、想吐、耳鳴等和合併症狀，就應盡速就醫檢查查明原因，以避免視力受損。

而若無前述合併症狀，但觀察了２～３天沒有改善，也應盡早檢查為佳，觀察天數最多別超過３天。眼睛出現血絲往往是身體發出的警訊，改善以根源為主才是根本之道。

眼睛泛紅超過３天，合併４大症狀即刻就醫！(圖/今健康提供)

(圖/今健康提供)

●日常保養雙眼，鮭魚、茄子有助養眼！

王孟祺醫師表示，保養眼睛、避免眼睛泛紅，除了應避免前述相關的風險因子外，平時也應保持充足的睡眠，避免刺激性飲食，出門外出時可配戴護目鏡、太陽眼鏡防風、防曬，在室內則盡量避免冷氣溫度過低或施度過低，並時時留意環境清潔避免過敏、感染。

飲食方面，王孟祺醫師建議可適度的攝取鮭魚、鯖魚、秋刀魚等富含Omega-3食材，或是含有花青素的茄子、藍莓等，以及含有蝦紅素的藻類等，這些都是對於眼部表面保養相當有利的食材。

(中時新聞網)