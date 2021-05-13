自從4月6日右腿筋拉傷缺陣至今的「大鬍子」哈登，13日宣告傷癒復出，替補打了26分鐘，貢獻18分、11助攻與7籃板，就算籃網換成厄文頭部挫傷缺席，「三巨頭」仍沒到齊，籃網最後仍以128比116拔掉馬刺，46勝24敗仍保追上西區龍頭七六人機會。

就跟先前杜蘭特傷癒復出一樣，哈登直到第2節還剩8分鐘左右，才被籃網總教練納許換上場，隨即發揮他優異的進攻與傳球能力，幫助籃網打完前3節，取得96比81大幅領先，儘管馬刺末節一度追到只差11分，哈登火力仍保勝利到手。

有了哈登回歸助威，籃網全隊7人得分上雙，得分最高的意外竟是先發射手沙梅特的21分，克萊斯頓也有18分進帳，傑夫格林16分，杜蘭特14分、7助攻與7籃板，布魯斯布朗14分、11籃板，布雷克葛瑞芬13分，麥克詹姆斯12分。

反觀馬刺則以迪羅薩21分最高，穆雷與米爾斯各有15分，蓋伊10分，目前馬刺仍以33勝36敗，位居西區第10，領先西區第11鵜鶘還有2場勝差，應可打接下來的附加賽，對手將是勇士或灰熊，相信馬刺總教練帕波維奇一點也不想碰上柯瑞領軍的勇士。

(中時 )