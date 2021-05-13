12日公布本土確診案例中，案1221本月7、8日曾到嘉義縣布袋鎮參加嘉應廟「衝水路、迎客王」等廟會活動，事後衛生局等單位緊急大消毒。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

12日公布本土確診案例中，案1221本月7、8日曾到嘉義縣布袋鎮參加嘉應廟「衝水路、迎客王」等廟會活動，事後衛生局等單位緊急大消毒。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中央流行疫情指揮中心昨12日公布本土確診案例中，案1221本月7、8日曾到嘉義縣布袋鎮參加嘉應廟「衝水路、迎客王」等廟會活動，並兩度在當地用餐，衛生局經過疫調後，目前已要求當天負責送餐、清洗餐具的10名外燴工作人員自主健康管理，並由衛生局人員加以監測中。

萬華楓香清茶館確診女員工（案1221）7、8日搭遊覽車參加進香團，7日晚在嘉應廟晚餐，隔天參加「衝水路、迎客王」祭典後，中午同樣在嘉應廟用餐，傳出確診後，地方一陣恐慌，衛生局除派員到其經行路線消毒外，也緊急展開疫調。

衛生局指出，因案1221是參加進香團，團進團出，也沒有私下到布袋其他地方，且領隊指稱大家都有戴口罩，目前調查只有10名外燴工作人員與進香團有接觸，已要求自主健康監測，一旦發現身體有異狀馬上通報。確診者到過布袋鎮，還參與地方盛事的消息傳開，地方一片嘩然，大家議論紛紛，人人自危。

(中時 )