中火減煤爭議未休，民營中佳電力公司又申請在台中港興建燃氣複循環發電廠，引發各界高度關切。「刪Q總部」質疑，中火停機承諾已然跳票，現在政府要在龍井蓋第二座發電廠，基進黨立委陳柏惟身為地方民代難道要繼續龜縮不表態？此文獲得超過1200個讚，網友群情激憤紛紛湧入留言。

根據《中國時報》昨日（12）報導，中佳公司申請於台中港工業專業區二興建「燃氣複循環發電廠」，將於14日舉辦環評說明會，預計2024年併聯發電。11日引起藍、綠議員強烈關切。藍議員吳瓊華、楊正中質疑，中佳公司的開會通知，註明是依據行政院環保署規定公告，在台中港區約6公頃土地興建火力電廠，發電量約57-65萬瓩，發電燃料是天然氣，但此案光管線就全長7公里，主管能源規畫的經濟部卻偷偷摸摸進行。

「刪Q總部」昨日在臉書發文表示，中火停機承諾已然跳票，現在政府要在龍井蓋第二座發電廠，中火所在地的麗水里里長陳耀墩就表示，鄉親對再蓋一座發電廠都很反彈。「刪Q總部」抨擊，陳柏惟過去在多個重大議題皆選擇站在民意的對立面，從中火到萊豬再到大台中停水，請大家睜大雙眼、看這次龍井再蓋發電廠他要怎麼選擇，「龍井再來一座發電廠，陳柏惟你不出聲嗎？」「陳柏惟你身為地方立委難道要繼續龜縮不表態？」

此文一出，獲得超過1200個讚與近150次分享，網友紛紛留言：「他怎麼會出聲，敢得罪中央嗎？」「他就空降部隊啊，心中有台中市民？」「陳柏惟出來面對吧！你的政見要跳票幾年？」、「台中給他守護一定完蛋」、「等到要選舉的時候 自然就會想到你們了」、「堅持到底罷免萊委，一定要刪Q，台中市民們捍衛自己權益，守護家鄉，守護大台中」、「3Q會說，不同意的都是中共同路人、都是假公民」。

(中時新聞網)