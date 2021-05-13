美國最大燃油管線業者「殖民管線公司」上週遭駭客攻擊，被迫暫停運作6天，導致駕駛人瘋狂搶購汽油、東岸部分加油站關閉。業者說，今天開始陸續恢復運作。

「殖民管線」（Colonial Pipeline）表示，需要數天時間才能恢復正常供油。

法新社報導，從佛羅里達州到維吉尼亞州，美東十多個州面臨汽油短缺問題，宣布進入緊急狀態，這更引起消費者恐慌，不少人帶著油罐等容器奔向加油站買油。

「殖民管線」今晚表示：「已於美東時間下午5時許開始重新啟動管線運作。」

這家公司在聲明中表示：「重新啟動後，還要數天時間，產品輸送供應鏈才能恢復正常。」

「殖民管線」表示，「在重啟期間，殖民管線公司所服務的部分市場可能會遇到間歇性的服務中斷，或暫未改善」，但承諾「盡可能安全地輸送汽柴油及噴射機燃料，並持續到市場恢復正常」。

根據油價追蹤網站GasBuddy，輸油管線停擺促使駕駛人搶購汽油，數以千計加油站供應量因而告罄，如今業者開始恢復供應，將可讓消費者安心。由於GasBuddy 新用戶暴增，網站一度當機。

根據GasBuddy分析師迪漢（Patrick De Haan）說法，在佛州彭薩科拉區（Pensacola），73%的加油站都空了；在北卡羅來納州的羅里杜倫區（Raleigh-Durham ），7成的加油站已經沒油；喬治亞州首府亞特蘭大周圍，也有6成加油站售完。

GasBuddy資料顯示，再往北，維吉尼亞州約45%的加油站已空，華府的汽油也開始變得稀缺，有10%的加油站沒貨。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天呼籲消費者冷靜。他在白宮對媒體說：「我們認知到大家的擔憂，所以我們分秒必爭採取行動。囤油不會讓事情好轉。」

美國總統拜登稍早也試圖安撫人民，稱官員與「殖民管線」非常密切地保持聯繫。運輸部和環境保護署放寬了輸送燃料的規定，並在受影響的州暫停實施空汙管制法規，以緩解燃油供應短缺的問題。

美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國平均汽油價格漲到每加侖3美元，是自2014年11月以來最高。

「殖民管線」從德州的墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast）輸送汽油和噴射機燃料到人口眾多的東岸，管線長達8850公里，服務人數多達5000萬人。這家公司本月7日遭勒索軟體攻擊，被迫關閉整個網絡，衝擊到美東各州的汽油供應。

美國聯邦調查局（FBI）認為這起勒贖攻擊案的幕後是名為「黑暗面」（DarkSide）的駭客組織。但「華盛頓郵報」今天引述知情人士的說法報導，「殖民管線」無意付贖，反而與網路安全公司合作重建系統或從備份復原。

(中央社)