環保局今天上午9點動員10名清潔人員在巴賽隆納社區附近進行消毒作業。（陳彩玲攝）

基隆市有1名年約50歲婦人確診，市政府下令全市大消毒，校園、原民會館等公開場所禁止進入一個月，環保局今天上午9點動員10名清潔人員在巴賽隆納社區附近進行消毒作業，里長也持續宣導民眾外出要佩戴好口罩，進入社區大廈需配合測量體溫等防疫措施。

環保局吳姓班長表示，今天消毒動用背負式噴霧機5台、車載式噴霧機1台，以及10名人員，執行消毒作業，地點從巴賽隆納社區開始，往深美街方向直走到深溪路左轉，一路到麗景江山社區折返，再走原路到龍都社區、麥當勞，主要以人口聚集多的地點進行環境消毒。

基隆防疫升級，市長林右昌昨天下令進行全市大消毒，範圍包括各級機關、學校、公有市場、傳統市場及公共空間，另也要求市內各大集合住宅、大樓，全面進行徹底消毒的工作，而新豐街一帶，大型社區林立，至少有上千戶數，里長得知消息後，感謝市府協助，並指出，目前持續宣導監督，每個社區外都有擺設長桌，進出社區民眾都必須測量體溫，做好防疫措施。

此外，中央流行疫情指揮中心昨公布確診婦人足跡，曾到過某診所就醫5次，該地里長也開始進行調查，他說，現階段只能不斷透過電話尋找，4日至10日有到診所就醫的民眾，目前僅找到2名長者有到過診所，現階段身體並無不適，已要求自主健康管理。

(中時 )