華航諾富特群聚感染事件，短短一個月內發展成超過30人傳播鏈，甚至近日新北市蘆洲11人，宜蘭縣羅東8人的群聚感染，國民黨立委李德維指出，就是民進黨立委范雲出面協調促成回到「3（天居家隔離）＋11（天自主健康管理）」政策，「而這破口，就像當年吳三桂開山海關，引清兵入關一樣，根本是人禍。」

李德維指出，4月1日，民進黨立委范雲召集交通部，民航局，衛福部，疾管署，與桃園機師工會開協調會，結論針對航空機組員的檢疫，要求「4／11前討論是否可以回到『3（天居家隔離）＋11（天自主健康管理）』檢疫政策」，「家中有6歲以下幼兒跟65歲以上老人可否回家居家檢疫」。15日，中央流行疫情指揮中心就火速拍板「＃3＋11」。

李德維說，范雲反擊對她的質疑都是「謠言」、是「政治口水」，推說是指揮中心的「專業判斷」。李質疑，「我不明白這能怎麼卸責？」范雲是民進黨不分區委員，交通部、民航局、衛福部、疾管署、中央流行疫情指揮中心，哪一個不是民進黨掌握？民代、官員互相「做球」，沒出事就體察民意，從善如流，出了包就不干我事，請去問他，有意思嗎？

李德維也提到國民黨團總召費鴻泰最近一句「槍斃」，就被綠營黨公職、側翼圍剿。李認為這是「轉移焦點」、「圍魏救趙」，因為防疫出了大紕漏，綠營黨公職與側翼們既沒有道德勇氣，就事論事，也不能調轉砲口，監督檢討，於是只好把「費鴻泰怒嗆槍斃」，或是「陳佩琪不打疫苗」無限上綱。

李德維認為，相較於范雲「喬」事，指揮中心沒來由地擅改檢疫期，費鴻泰與陳佩琪有造成什麼實際的危害嗎？卻遭到不成比例的攻訐，顏色不對，說話有罪，顏色對了，惡搞也可以嗎？

(中時 )