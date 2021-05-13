看好境外ETF的交易活絡，第一金(2892)旗下第一銀行境外ETF服務再升級，除了提供數位交易多元管道，更宣布調降境外ETF最低投資金額，只要2000美元就能下單。目前第一銀提供的境外ETF共有70檔，手續費部分，牌告買進2％、賣出1％。

第一銀行提供的多元數位交易通路包括：第e個網、第e行動及iLeo App等數位通路，投資人可24小時參與美股/港股ETF。近年投資熱潮興起，以及ETF本身具有分散投資風險、管理費用低及追蹤指數報酬等特性，幫助投資人省去許多研究個別標的的時間，加上產品涵括指數類、原物料、匯率、能源、不動產、產業類及槓桿/反向型等相當多元，投資人可依據自身看好標的及投資偏好輕鬆選擇，致ETF成為投資新顯學，也讓第一銀行2020年境外ETF交易量大幅成長7.4倍之多。

第一銀行表示，投資人買進境外ETF前仍應了解該檔境外ETF的投資標的及策略，例如主動型ETF操作策略是由經理人主動選股，與傳統追蹤指數之被動型ETF有所不同，而槓桿及反向類ETF則多有投資於衍生性商品，故淨值易因衍生性商品交易成本、價格波動等因素影響整體費用率。

一銀此次推出調降境外ETF最低投資金額，以下單用最低2000美元來做，買進的手續費是40美元；若之後賣出為2500美元，則賣出的手續費是25美元。交易有最低投資金額2000美元的限制。

(時報資訊)