日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)董事會通過2021年首季財報，受惠展店帶動規模經濟效益顯現，合併營收雙位數「雙升」至7.92億元、稅後淨利跳增至0.58億元，雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）1.29元亦為歷史次高表現。

亞洲藏壽司去年9月17日以每股55元轉掛牌上櫃，惟當日觸及120.5元後旋即下跌，今年以來於66～80元間震盪，12日受台股暴跌拖累下探60.6元，今（13）日開低後續下探59.9元新低，隨後在買盤敲進下翻紅、勁揚5.76％至64.3元，早盤漲逾3.5％，領漲觀光類股。

亞洲藏壽司首季合併營收7.92億元，季增達10.78％、年增達54.76％，改寫歷史新高。毛利率41.07％、營益率9.63％，分創近6季、近7季高點。稅後淨利0.58億元，季增達1.52倍、較去年同期虧損892萬元顯著轉盈，亦創歷史新高，每股盈餘1.29元則為歷史次高。

亞洲藏壽司首季營運顯著好轉，主因去年2～4月受新冠肺炎疫情衝擊最劇烈，餐飲內需市場自去年下半年起顯著回溫，配合展店帶動規模經濟效益顯現。截至3月底全台店數共34家，較去年同期24家店增加達10家。

亞洲藏壽司4月自結合併營收2.44億元，雖較3月2.5億元小減2.37％、降至近5月低點，仍較去年同期1.29億元成長達89.8％，創同期新高、歷史第5高。累計前4月合併營收10.36億元，較去年同期6.4億元成長達61.82％，續創同期新高。

展望後市，亞洲藏壽司維持穩健展店步調，續1月中開出板橋中山遠百店後，中和橋和店已於4月27日試營運、5月11日正式開幕，將總店數推增至35家，高雄岡山店、桃園遠百店、新莊思源路店亦正籌備中，前2家預計6月底前陸續加入營運。

亞洲藏壽司表示，今年將維持每年新展5～10家步調不變，目標3年內將全台門市拓增至50家以上。惟近日國內疫情拉警報，疫情警戒標準至6月8日升至第二級，雙北地區拉升至「準三級」狀態，恐明顯衝擊餐飲業營運，短期動能面臨逆風壓力，有待持續關注。

(時報資訊)