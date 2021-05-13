儘管國際能源署(IEA)，預期下半年原油需求樂觀，然而世界第三大原油進口國印度，新冠疫情尚未趨緩，打擊投資人對復甦前景的信心；分析師認為，在印度局勢好轉之前，美國油價恐難突破3月初創下的高點；周四(5/13)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.42美元，報每桶65.66美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.32美元，報每桶69.00美元。(商品行情網)

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