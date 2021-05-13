《國際油價》原油亞洲電子盤不振 10:352021/05/13 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管國際能源署(IEA)，預期下半年原油需求樂觀，然而世界第三大原油進口國印度，新冠疫情尚未趨緩，打擊投資人對復甦前景的信心；分析師認為，在印度局勢好轉之前，美國油價恐難突破3月初創下的高點；周四(5/13)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.42美元，報每桶65.66美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.32美元，報每桶69.00美元。(商品行情網) 《台北股市》金管會穩台股民心 必要時將採取穩定措施 美持續施壓華為 拜登延長禁令 (時報資訊) #報每桶 #原油 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「只賣超百億」 外資邊逃邊低接 04:102021/05/13 產業特刊 陸港觀盤－大陸企業盈利上行未結束 04:102021/05/13 全球財經 《商情》憂供不應求 國際鐵礦石漲勢強勁 11:092021/05/13 財經 《觀光股》亞洲藏壽司Q1獲利創高 每股賺1.29元 10:352021/05/13 財經 聯發科祭高薪徵才 04:102021/05/13 產業．科技 川規拜隨 美延長封殺華為禁令 04:102021/05/13 國際大事 台股跌勢不止 早盤跌點擴大近400點 09:222021/05/13 財經 1分鐘讀財經》嚇！台指期驚爆百億元斷頭 有散戶被抬出場 08:302021/05/13 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走軟 11:262021/05/13 財經 期貨斷頭百億 新手中箭出場 04:102021/05/13 產業特刊 《晨間解盤》巨量長黑 價量弱化(日盛投顧提供) 09:332021/05/13 財經 財經熱門新聞 台積電加入美半導體聯盟 大陸晶片業剉咧等 - 財經 台股崩盤是恐懼的總和 謝金河這1句要散戶聽進去 - 財經 《類股》6月盤價漲定 中鋼養精蓄銳 - 財經 國台辦：九二共識繞不開也翻不過去 - 產業財經 - 旺報 91APP,Inc IPO競拍均價106.76元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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