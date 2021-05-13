中國最新傳出可能更換中美貿易談判負責人，年紀更輕、國務院副總理胡春華可能接替正負責該項目的國務院副總理劉鶴，來說服美國放寬對華為等中企的制裁。

華爾街日報引述知情官員說法稱，中國政府考慮由胡春華接替劉鶴負責中美經濟談判。而美國政府關注相關決定，拜登方面認為該舉措表現出中國對雙方的合作釋出多少誠意。同時，中國此前也傳出可能替換駐美大使，由秦剛替換崔天凱。

胡春華在中國國務院排行第三的副總理，負責商貿等事務，在中國修憲取消國家主席任期前，胡春華被視為是國家主席或總理的主要接班人之一。劉鶴是國務院排行第四的副總理，負責金融等事務，是中國國家主席習近平主要智囊。

報導稱，胡春華雖掌管過外貿大省廣東，但對中美關係沒有太多經驗。知情官員稱，中國對此事還沒做出最終決定，年齡是一個考量點，因為劉鶴2022年初將年滿70歲，同時，目前中國債務違約等金融風險是官方整治重點。

對於中美談判進展，知情官員稱，至今只有較低層級的官員參與磋商，近日美國負責中國事務的助理貿易代表Terrence McCartin與中國才政府一位副司長有進行相關會議，檢查中美協議事項。報導稱，2020年初首階段中美貿易協議之後，中國已經將關注重點從經濟關稅轉向，敦促美國放鬆對華為等公司的制裁。

(工商 )