台灣新冠肺炎疫情持續升溫，光昨（12）日一口氣就暴增16個本土案例，創下單日最高紀錄，其中3起感染源不明，引發民眾恐慌，也掀起各種人心惶惶的議論，好比日前網路瘋傳一張以「印度新冠病毒已經感染到鳥類」為題的圖片，裡頭只見當地居民憂心忡忡的神情和滿地的鳥屍，讓不少人看了十分害怕，擔心飛行在空中難以約束的鳥禽，會導致新冠肺炎的病毒四處擴散，屆時防不勝防，不過針對該傳言，昨（13）日「台灣事實查核中心」經查後特別出面澄清，表示這是錯誤訊息，該照2016年或更早之前就流出了，無關疫情，目前也沒有禽鳥感染COVID-19的案例。

網傳「印度新冠病毒已經感染到鳥類」的鳥屍遍地照，經「台灣事實查核中心」查證後，已知是錯誤訊息，民眾勿以訛傳訛，繼續散播。（圖／社群平台傳言截圖）

台灣事實查核中心的最新報告指出，2021年5月11日起，大肆在通訊群組與社群平台流傳的一張截圖照，上頭指稱「印度病毒己經感染到鳥類，咱們更應確實注意防疫安全」，以及相關的圖文版本，宣稱「印度病毒已經感染到鳥類，注意安全。」通通都是錯誤訊息，因為仔細查證，該照多發布於2016年間，曾出現印度網路媒體《The News Minute》2016年4月21日發布的報導裡，內容主要在採訪印度清奈動物救援人士Shravan Krishnan。Shravan Krishnan，並提到該拍攝於2009年的印度比哈爾邦（Bihar），大批鳥類因中毒而亡。又該照散播於網路後，曾有過高棉文、印地文或英文等文字說明，而且訊息版本很多，Google翻譯後包括「印度馬哈拉施特拉邦有大量的鳥因缺水而死」、「印度清奈有大量的鳥被熱死」。

此外，進一步了解《Factly》與《Newsmeter》2021年5月發布的查核報告也能得知，近期該圖在印度則是謠傳「5G輻射害死大匹鳥類」，對此2家查核組織都判定是「錯誤」資訊，同樣指出該圖為陳年舊照。為求謹慎，台灣查核中心還特地採訪屏科大鳥類生態研究室博士後研究員洪孝宇協助檢視該照，初步判定圖中鳥類多為八哥和蜂虎，集體死亡通常都是因為中毒，但不確定途徑為何，而且從屍體散布方式及周遭環境來看，該照可能不是第一現場。

又截至2021年5月10日，世界動物衛生組織官方網站上，被通報感染COVID-19的動物個案有貓、狗、美洲獅、水貂、雪貂、雪豹、獅子、老虎、大猩猩和水獺，目前沒有任何鳥類的感染案例，實驗研究結果也顯示，家禽和牛不易感染COVID-19，就算讓雞鴨直接接觸，也沒有感染上。基於上述種種事實查證與研究數據，台灣事實查核中心因此判定，網路廣傳的「印度新冠病毒已經感染到鳥類」的圖片確實是錯誤訊息。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)