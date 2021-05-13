一名網友日前在臉書社團匿名分享女友人A與B的故事，38歲已婚的B突然愛上24歲的A姪子，還與A反目成仇，B甚至計畫要買房與A姪子共度一生，文章曝光後，不少網友直說，這根本是「阿姨我不想努力的成功版。」

一名網友12日晚間8時在臉書私密社團《匿名公社》發文，內文指出，A與B都為女性，年紀約38歲，為交情20年的老閨蜜，各有家庭與小孩；沒想到去年間，A卻發現B偷偷外遇，對象甚至是她才年僅24歲的姪子，兩人經常私下約出門，還在外過夜，至今越愛越高調。

原PO說，A女曾向老公討論如何解決，老公也去和姪子好說歹說，希望能斷掉感情，無奈卻通通沒用，最後A女決定向姪子的母親，也就是她的嫂嫂告知兒子的狀況，不料，卻反被嫂嫂痛罵，甚至詛咒A女一家，認為兒子會戀上B全是A害的。

原PO表示，B還打電話向A指責，「我把你當最好的朋友，你卻在外面道是非」，稱與A姪子相愛一事她的老公全都知情，兩人也預計要離婚，不僅如此，B還豪誓，之後將買房子並與A姪子一同生活。

原PO也再次更新文章說，後來B還與她的姪子跑去台南參拜月老，並指稱月老認證「同意兩人在一起」，讓原PO忍不住大嘆，「聽到真的覺得很傻眼。」

文章曝光後，不少網友在留言區吃卦，紛紛留言回應，「我也想報名」、「這個少年ㄟ內行...」、「阿姨我不想努力了的成功版本」、「B有錢能搞定一切」；也有人留言為A抱不平，直說都已經是成年人了，就讓B與A姪子自己收拾玩火的後果。

(中時新聞網)