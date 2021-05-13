美國共和黨資深眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）12日被開除黨團會議主席一職，不過她後續仍強調，未來將持續盡己所能確保川普「無法再靠近橢圓形辦公室」。

美國共和黨資深眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）昨（12）日一如預期被拔除黨團會議主席一職，她事後仍強調將盡己所能確保美國前總統川普無法重返白宮，對此川普也很快回應，痛批錢尼是「充滿恨意、可怕的人」。

麗茲．錢尼被共和黨開除黨團會議主席一職後，川普隨即在個人網站上發布聲 明回應，聲明開頭他就嗆錢尼是「充滿恨意、可怕的人」，看了錢尼的表現後意識到她對共和黨來說是「多麼糟糕的人」，砲轟她對政治、美國沒有任何一點好處，就是個「戰爭販子」，家人將美國推向永遠不會結束的中東戰爭，還說錢尼已經成為民主黨的話題，預期她很快就會為CNN等美媒撰寫專欄。

美聯社報導，匿名人士透露，錢尼在共和黨議員投票前最後對同僚喊話，「如果你們想要會散布破壞性謊言的領導人，那我不是你們要的人，你們有許多其他人可以選擇。」

共和黨議員只花了不到20分鐘就表決開除錢尼，美聯社指出，這顯示川普推翻敵人的能力，就算是在共和黨內。

批評者指出，反對錢尼的原因不在於她反對川普，而是她「不斷」公開表達反對，此舉會削弱他們希望明年選舉前共和黨領導人展現的團結，共和黨目標重新奪回眾院主導權。部份人士也指出，共和黨選民對川普的忠誠，意味著未來選舉中如果沒有川普，前景將令人絕望。

報導指出，錢尼被拔掉顯示共和黨人對黨內領導層的位置設下「驚人」門檻：必須要忠於、或者至少對川普大規模選舉詐欺的荒謬主張保持沉默。

至於麗茲．錢尼的未來如何？據悉她向同僚透露不會辭去議員一職，並且將在明年的選舉中尋求連任，不過在那之前，她還必須先通過黨內競爭。就算她順利連任，也難以預測屆時她對共和黨的影響力還剩下多少，因為就算她在黨內有自己的派系，並且堅守典型共和黨保守立場，但顯然目前共和黨已經進化成另一個樣貌，民調顯示，川普對共和黨選民影響仍深且廣，她和父親、美國前副總統錢尼（Dick Cheney）追尋的保守價值，以及美國應該在海外投射軍事力量的信念，已經漸漸輸給了川普的「美國優先」口號。

遭同僚拔除權力後，麗茲．錢尼對外表示，未來將盡己所能確保川普永遠無法再重返白宮。

(中時新聞網)