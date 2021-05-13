針對台北市長柯文哲昨嗆衛福部長陳時中稱地方可以自行採購國際疫苗，根本是「把中央責任全部丟給地方首長，非常不負責任」，新北市長侯友宜今受訪表示，地方有不一樣的看法，都是善意的提醒，希望中央在疫苗的採購能夠更多元化，讓民眾打到想要施打的疫苗。

本土疫情升溫，衛福部長陳時中昨在立院備詢表示，地方政府可透過合法藥商向衛福部申請，即可自購國際疫苗，一席話卻引發柯文哲不滿，怒批這種說法是將原先中央該扛的疫苗採購壓力，全部丟給地方首長決定，「非常不負責任」。

對此侯友宜今受訪回應，中央全力爭取疫苗，地方也許有不一樣的看法，但相信都是善意的，希望這些善意的提醒能讓中央跟地方同心齊力，讓民眾有更多疫苗的選擇，讓全民都有保護力，防疫才會更到位。

侯友宜說，期待中央在採購疫苗的部分，不但要快速更要多元化，讓民眾施打到想施打的疫苗，中央努力爭取到AZ疫苗，但民眾的期待更多元，打疫苗的過程中也許大家有不一樣的看法，但相信只要大家同心齊力，讓民眾有疫苗打、願意站出來打、選擇更多元，相信都是好的。

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(中時 )