北市賴姓男子在IG上認識14歲的少女，進而交往，利用約會機會拍攝1張少女的裸胸照，分手後竟散播給少女友人報復，全案因此曝光。台北地院認定賴男涉犯拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，因他以25萬元與少女達成調解，法官依「情堪憫恕」輕判7月徒刑，緩刑2年，並宣告沒收拍照用的手機。

判決指出，賴男去年3月間與少女在IG上認識，邀少女到台北市萬華區西門町的U2電影館包廂約會，明知少女未成年，仍慫恿少女讓他拍攝裸露胸部的照片得逞。後來兩人感情生變，賴男心生不滿，將裸胸照傳給少女友人報復，少女得知此事，氣得提告。

北院認定賴男涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，法定刑為1年以上、7年以下有期徒刑，但考量他年僅19歲，血氣方剛，對於性或情欲不免好奇衝動，拍猥褻照是在約會情境，惡性相對微，且他以賠25萬元與少女和解，並已當庭給付10萬元，遂依「情堪憫恕」輕判、予以緩刑。

(中時 )