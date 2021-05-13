若想在職場上成功，除了積極進取的心，事業運勢也相當重要！搜狐網命理專欄點名，生肖馬、羊以及虎的人從即日起至5／15期間財運最好，將連續3天迎來五路財神，得財又得福，萬事皆順。

▍1.生肖馬

屬馬人頭腦轉得快，悟性強、智商高，學習能力非常出眾，他們看待問題會朝著多個方向思考，最擅長尋找不為人知的切入點，凡事先下手取得先機。而在5／13～5／15期間，屬馬人將會好運連連，不僅事業順利，可得到貴人的指引，在工作中很容易做出成績，更連桃花都超旺，一定要好好把握這波橫財發千萬的機會。

▍2.生肖羊

屬羊人大多個性低調，做事有條有理，是非常踏實努力的人，但他們今年與太歲相刑，運勢上比較不利，好在有「比肩星」助身，可以提高自身的能力。在5／13～5／15期間，屬羊人在事業上將會步步高升，財富收入也跟著水漲船高，未來一年只要更積極進取，即可贏得更多的機遇。

▍3.生肖虎

屬虎人天生極具才華和創造力，且能堅持到底。在5／13～5／15期間，屬虎人在生意場上將會貴客連連，有勇有謀的他們有望萬事順利，見財得財，得以順利過個諸事順心的年，不缺錢也不缺機會！

(中時新聞網)