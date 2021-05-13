時代力量立委陳椒華（中）、看守台灣協會祕書長謝和霖（左）、台南市東山區科里里里長王元正（右）13日在立法院召開記者會。（黃世麒攝）

時代力量立委陳椒華今天召開記者會，說明東山服務區旁國有地遭濫倒廢棄物。（趙婉淳攝）

台南市社區大學研究發展學會副研究員林政翰指出，檢測後發現重金屬鉛、鋅、銅濃度都超過土壤管制標準。（趙婉淳攝）

台南市社區大學研究發展學會副研究員林政翰指出，檢測後發現重金屬鉛、鋅、銅濃度都超過土壤管制標準。（趙婉淳攝）

高速公路東山服務區旁一處國有地，2019年12月遭檢舉濫倒廢棄物，後被以違反廢棄物清理法起訴，迄今仍未清除處理，時力立委陳椒華今天表示，台南社大現勘快檢發現多項重金屬超標，應含有害事業廢棄物，恐污染土壤地下水和鄰近的龜重溪支流，要求台南市環保局重新檢測廢棄物，高公局進一步檢測地下水，並儘速清除廢棄物。

當地里長王元正接獲里民陳情，指稱台南市東山區服務區旁高速公路局的土地，有不法車輛不斷進出，經警方調查，以違反廢棄物清理法起訴不法業者，但起訴書卻未見任何採樣檢測數據，無法得知遭棄置的廢棄物是否有害。

時代力量立委陳椒華今天召開記者會，並秀出現場挖出含有廢棄物土壤，她表示，廢棄物堆裡有很多彩色碎片，猜是含塑料的事業廢棄物，還有太空包，恐非一般事廢，請居民採樣送台南社大以XRF快檢重金屬污染情況，發現重金屬超過土壤管制標準。

台南市社區大學研究發展學會副研究員林政翰指出，檢測後發現重金屬鉛、鋅、銅濃度都超過土壤管制標準，甚至還有污泥銅的濃度高達4萬6699ppm，是土壤管制標準的120倍左右，為溶出試驗應會超標的有害事業廢棄物。

陳椒華說，地檢署雖以違反廢棄物清理法起訴，但起訴書中並沒有提及有害廢棄物，只屬於一般廢棄物，其罰則頂多6萬元，若不法業者設法脫產的話，就要由納稅人負擔，因此如何認定為有害廢棄物，及適當的處罰，才能有效遏止違法濫倒。

與會的台南市環保局代表表示，環保局到場共採檢3個點，其中2個在表面，另一個下挖3公尺，依照TCLP結果屬於一般廢棄物，陳椒華質疑，依照環保局調查判斷能力，對業者是大利多，讓民眾對環保局沒有信心，甚至變相懷疑環保局是否和業者有勾結，環保局代表則回應，願意擇期重新採驗。

(中時 )