香港著名演員、導演周星馳的電影詼諧、幽默，在華語影視圈擁有崇高的地位，但人紅是非多，曾遭資深港星黃一飛踢爆私下個性囂張跋扈，又不懂得尊重別人。

周星馳比黃一飛年紀小16歲，根據大陸娛樂專欄《鬱鬱愛八卦》報導，周星馳尚未成名前，對黃一飛的態度相當敬重，想不到嚐到走紅滋味後，開始出現大頭症，態度明顯一百八十度轉變，黃一飛抨擊周星馳不紅時喊他「飛哥」，後來紅了只叫他「那個誰」或「喂喂喂」，連名字都懶得叫，讓黃一飛深感不被尊重，內心很不舒服。

兩人的嫌隙不只這一樁，2001年拍攝電影《少林足球》時，因演出需求必須要用酒瓶K頭，周星馳直接讓黃一飛用真酒瓶去砸，讓他心生不滿，雙方當場吵起來。

周星馳、黃一飛私下傳不合。（圖／中時資料照）

不過，黃一飛也曾在節目中公開讚賞過周星馳是一個藝術天才，表演時為了達到最好的狀態，人會變得很狂躁，且容易動不動就罵人，拍片現場氣氛都會變得很緊張，幾乎沒有人敢反駁他，只有黃一飛敢主動提出不同見解；例如他們在拍電影《少林足球》，周星馳要他正經一點的唱歌，黃一飛回嘴不可能正經唱，因為太無聊了！由於兩人的意見僵持不下，交由現場工作人員來投票，結果大部分的工作人員都認為黃一飛的演法比較有效果，周星馳便不再反駁。黃一飛說，從這個地方就能看出周星馳做事很嚴謹，出發點都是好的。

(中時新聞網)